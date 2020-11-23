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Дерматолог рассказал, как следить за кожей рук при использовании санитайзеров

Врач отметил важность мытья рук, но предостерёг от опасности антисептиков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач рассказал об уходе за кожей рук при использовании антисептиков

Врач рассказал об уходе за кожей рук при использовании антисептиков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снижение температуры, отопление, частое мытьё рук и применение антисептиков испортило кожу многих россиян, рассказал врач-дерматолог Алексей Едемский.

Специалист объяснил, что кожа пытается восстановиться, однако ей это не удаётся из-за постоянного применения агрессивных средств.

- В помещение зашли – кожа начинает пересыхать из-за центрального отопления, а вышли на улицу – кожа пересыхает из-за минусовых температур… Когда человек каждый час моет руки, натирает их антисептиками и обезжиривает, то кожа постоянно находится в состоянии войны, - рассказал врач в беседе с радио Sputnik.

Алексей Едемский призвал не отказываться от мытья рук и санитайзеров во время распространения вируса, но порекомендовал пользоваться плотным защитным кремом для рук ради сохранения влаги на коже. Дерматолог отметил, что чем меньше компонентов в составе увлажняющего средства, тем ниже риск аллергии на один из них.

Красота и здоровье