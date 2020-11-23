Путин подписал закон об освобождении услуг операторов финансовых платформ от уплаты НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые освобождают услуги операторов финансовых платформ от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному президентом документу, льгота теперь будет распространяться на услуги обеспечения взаимодействия участников финансовой платформы для совершения сделок с ее использованием и услуги информационного обеспечения такого взаимодействия.

Услуги идентификации участников финансовой платформы также будут освобождены от налога на добавленную стоимость, оказываемые ее оператором финансовым организациям. Это коснется и услуг выкупа облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц, оказываемые уполномоченными организациями, в том числе с использованием финансовой платформы; а также некоторые сопутствующие услуги операторов финансовых платформ, перечень которых утвердит правительство Российской Федерации.

Закон, исключающий региональных операторов из числа плательщиков НДС, уже был принят в прошлом году. Но правительство приняло решение по его модернизации. Для региональных операторов было предложено установить нулевую ставку НДС, что позволило бы снизить тарифы почти на 20%.