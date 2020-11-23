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Политика

В Кремле выразили сожаления о выходе США из Договора по открытому небу

Песков заявил, что решение американских властей сделало соглашение нежизнеспособным
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Дмитрий Песков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, поскольку документ становится нежизнеспособным без участия американской стороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями и т.д. и т.п., - прокомментировал решение американских властей пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков также напомнил, что Москва "с самого начала, еще когда США заявили о намерении выйти из этого документа" предсказывала негативные последствия для подобного шага.