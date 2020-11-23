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Кремль не будет анонсировать новую должность Чубайса после реформы институтов развития

Дмитрий Песков отметил, что такие решения никогда не озвучиваются властями
Анастасия РЫШКОВА
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Кремль не будет анонсировать кадровые решения по главам реформирования институтов развития.

Кремль не будет анонсировать кадровые решения по главам реформирования институтов развития.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых перестановках в руководстве институтов развития, в том числе "Роснано", которое сейчас возглавляет Анатолий Чубайс заявил, что Кремль не анонсирует возможные кадровые решения в отношении глав институтов развития, которые будут реформированы или упразднены.

"Кадровые вопросы мы никогда не анонсируем, не будем это делать и сейчас", - передает слова Пескова РИА Новости.

Ранее о реформе системы восьми институтов развития рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что корректировка связана с новыми вызовами.

"Роснано" войдет в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ, туда также включат Корпорацию МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАРа, фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.