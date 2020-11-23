Путин подписал закон об отсрочке призыва для опекунов несовершеннолетних родственников

Путин утвердил отсрочку призыва опекунов несовершеннолетних родственников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва тем, у кого под опекой находятся несовершеннолетние брат или сестра. Документ об изменениях в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" опубликован на портале правовой информации.

Сейчас такая отсрочка действительна для россиян, имеющих детей младше 16 лет. Закон расширяет такую отсрочку на тех, у кого на иждивении без матери остаётся один ребёнок младше 16 лет или более.