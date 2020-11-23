Аналитик предположила, кто займет лидерство на нефтяном рынке вместо США Фото: REUTERS

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова объяснила, почему США теряют лидерство на рынке нефтепереработки. Впервые в истории Штаты в 2021 году могут лишиться лидерства в данной сфере. Место США займет Китай. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Данный факт не является удивительным, так как быстроразвивающаяся китайская экономика требует большого количества ресурсов. Для России этот факт не является отрицательным, объясняет Наталья Мильчакова. Для мировой экономики увеличение объемов нефтепереработки в Китае будет означать рост спроса на сырую нефть.

- С поправкой на пандемию прогнозы могут не оправдаться, так как произойдет снижение спроса на бензин и авиационное топливо. Но если Китай выйдет в лидеры, то возрастут объемы закупок российской нефти. Она будет обходиться Китаю дешевле, так как наши страны давно связывает трубопровод «ВСТО-2», - комментирует ФАН Мильчакова.

Она допустила, что многие страны попытаются занять место США и будут предлагать Китаю свою нефть со скидкой – это Саудовская Аравия, страны ОПЕК, сообщает газета "Известия".

- Для российского «черного золота» тоже большая конкуренция, - заключила аналитик.