Эксперт объяснил, почему Европа не откажется от «Северного потока-2» даже под давлением США Фото: REUTERS

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему США никогда не смогут вынудить Европу отказаться от «Северного потока-2».

Американские власти в очередной раз заявили о намерении ввести санкции против любых европейских компаний, готовых оказать России помощь в реализации проекта. Этот шаг, по мнению эксперта, не будет иметь никаких глобальных последствий.

ЕС выстоят и обязательно завершат проект, поскольку Европа заинтересована в российском газе на фоне экономического кризиса.

- Думаю Германия сможет отстоять «Северный поток-2», это очень важный вопрос, особенно в условиях пандемии и перспективах третьего мирового кризиса. В этих условиях для немецкого производства особенно актуально минимизировать издержки, для этого важно получать российский газ напрямую. Если предположить, что Германия откажется от реализации «Северного потока — 2», то тогда стране придется работать на американскую экономику, - заключил Колташов.

Эксперт отметил, что Штат могут вводить на своей территории любые санкции, но они не будут иметь никакой юридической силы в странах Европейского союза.

-Заявления ФРГ указывают, что независимо от того, кто станет новым президентом США, Берлин будет отстаивать свою линию, - заключил специалист в беседе с ФАН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса о том, что угрозы США санкциями участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2» компаниям ФРГ являются недопустимыми для партнёров.