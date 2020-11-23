Причина задымления в московском метро 23 ноября 2020: у поезда заклинило колодки

Стала известна причина задымления московского метро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 23 ноября, на станции метро Тверская в Москве произошло задымление. Изначальной версией считалось возгорание. После проверки спасателями возможного места пожара, выяснилось, что дым пошел из-за заклинивания тормозных колодок обкаточного поезда, курсировавший без пассажиров.

Некоторое время назад в социальных сетях стали появляться сообщения пассажиров о задымлении. Они писали, что поезда не едут, видели белый дым. Позже в Департаменте транспорта Москвы сказали, что опасений нет.

- Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Замоскворецкой линии вводится в график, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Состав обкаточного поезда был остановлен, неполадка устранена. В момент проверки движение на зеленой ветке метрополитена от «Театральной» до «Белорусской» было остановлено.

Метрополитен продолжил работать в штатном режиме.