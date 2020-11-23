В ДНР заявили, что "план Киева по урегулированию конфликта – это попытка вооруженного захвата Донбасса"

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Власти Донецкой Народной республики уверены, что киевский план по урегулированию конфликта в Донбассе – это обыкновенная попытка вооруженного захвата территорий. Такое мнение выразила в ходе круглого стола на платформе ТАСС полномочный представитель ДНР на минских переговорах и глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Мы из этого документа можем сделать вывод, что он не направлен на мирное политическое урегулирование конфликта: он, напротив, направлен на силовой захват наших территорий», - сказала она.

Так власти Украины буквально предложили обеим самопровозглашенным республикам полностью разоружиться и обеспечить свободный доступ украинским военным. При этом Киев отказался гарантировать закрепление за Донбассом особого статуса, что предполагают минские соглашения.

Более того, Украина специально препятствует продолжению переговоров в минском формате, на котором настаивают Донецк и Луганск, напомнила Никонорова.

При этом в Донбассе уверены, что Киев еще может одуматься и вывести переговоры из тупика.

Ранее власти Крыма заявили, что референдум 2014 года о присоединении полуострова к России не противоречил Конституции Украины. Крымские депутаты легитимно приняли все решения, касающиеся вхождения в состав Российской Федерации.