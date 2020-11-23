Кого Байден назначит постпредом США в ООН, узнали американские журналисты Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от партии демократов Джо Байден, которого американские СМИ уже провозгласили главой государства, может выдвинуть на должность постоянного представителя страны в ООН Линду Томас-Гринфилд – дипломата и экс-помощника государственного секретаря США по делам Африки. Об этом в понедельник, 23 ноября, пишет местный телеканал CBS News, ссылаясь на свой источник.

Близкие к Байдену демократы предположили, что Томас-Гринфилд, будучи афроамериканкой и уважаемым дипломатом, способна «восстановить моральный дух» в ООН.

Газета New York Times при этом сообщила, что госсекретарем США при Байдене может стать Тони Блинкен. Помощник Байдена Рон Клайн заявил, что назначение первых членов кабинета будет сделано во вторник.

Ранее ходили слухи, что Байден может назначить бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон на должность постоянного представителя при ООН.

Как сообщал сайт kp.ru, по предварительной информации, Джозеф Байден набрал достаточное количество выборщиков, чтобы одержать победу на президентских выборах в США. Действующий американский глава Дональд Трамп в настоящее время активно оспаривает первенство своего соперника в судах.