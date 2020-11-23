Ученые предсказали редчайшее астрономическое явление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21 декабря жители Земли увидят редчайшее астрономическое явление. В эту ночь Юпитер и Сатурн подойдут на очень близкое расстояние друг к другу. Об этом свидетельствуют расчеты астрономов из Университета Райса (США).

Один из исследователей Патрик Хартиган заявил, что сближение между этими планетами происходит не так уж редко - примерно раз в 20 лет. Но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.

- Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе, - добавил Хартиган. Его слова приводит портал phys.org.

Увидеть уникальное явление можно будет из любой точки Земли. Если, конечно, повезет, и будет ясная погода. Лучше всего сближение планет видно вблизи экватора.

В следующий раз Юпитер и Сатурн подойдут так близко друг к другу 15 марта 2080 года. А потом - только после 2400 года.