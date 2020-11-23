В Туркмении введен запрет на передвижение пожилых людей

Ограничения на передвижения лиц, входящих в группу риска по инфекционным заболеваниям, ввели в Туркмении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничения на передвижения лиц, входящих в группу риска по инфекционным заболеваниям, ввели в Туркмении. В этой стране запретили упоминать коронавирус еще в марте 2020 года. О новых мерах сообщил местный новостной сайт Ориент.

«В целях предотвращения завоза и распространения на территории Туркменистана острых инфекционных заболеваний в Туркменистане принимаются меры упорядочивания нецелевого передвижения граждан», - сообщает издание.

Власти страны ориентировались на предыдущий положительный опыт по вопросу ограничительных мер, уточняет пресса. Сейчас они коснутся людей старше 50 лет, им запретят передвигаться по междугородним и межобластным маршрутам.

Также запрет распространяется на командировки для сотрудников компаний в возрасте от 50 лет.

По официальным данным, в Туркменистане нет случаев заражения коронавирусом, но в стране введен масочный режим, не работают определенные виды транспорта, учреждения культуры и общественного питания.