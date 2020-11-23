Поклонница Михаила Ефремова рассказала, о чем ей пишет актер из СИЗО Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Поклонники актера не только дежурят у здания суда, каждый раз, когда есть возможность увидеть кумира, но и пишут ему письма в СИЗО. Михаил Олегович на них отвечает, рассказывает о многом.

10 ноября у него был день рождения, специально к этой дате поклонницы собрали деньги и отправили актеру, «чтобы купил что-нибудь на день рождения». Но письмо не успело застать адресата в СИЗО -5 «Водник». Михаила Ефремова перевели в Белгород.

- Я ему писала письмо в Белгород, поздравляла с днем рождения. А деньги, как мне рассказал правозащитник Алексей Мельников, перешлют тоже в Белгород, - рассказывает Пятому каналу одна из поклонниц актера.

Это ей осужденный прислал уже семь писем, но его сообщения женщина старается держать в тайне. Актер просит ее не передавать информацию в СМИ, чтобы поскорее утихла шумиха.

Тем не менее, она решилась показать небольшой отрывок из письма актера:

«Сижу здесь, потом, вероятно, переведут в ИК-4, если там карантин не объявят. Ну, а если переведут, то там посижу на карантине 20 дней. Так что еще минимум месяц карантина. В СИЗО-3 немного жестче, чем в „Воднике“, но человечнее. <…> И так, потихонечку, обо мне забудут все СМИ. Ничего не знаю про онлайн-конференцию, наверное, это в будущем. Кассация будет назначена после того, как ко мне сюда приедут мои адвокаты, и я ее подпишу. Они ее сейчас составляют или работают над ней. Потом она передается в суд… Трудно сказать, когда состоится слушание — это может быть и через три месяца, и через семь, а может и вообще не быть. Так что остается ждать. Ходить на суд не нужно, я все равно буду по видеосвязи», — зачитала женщина.

Женщина отметила, что после беседы с батюшкой, знаменитости стало гораздо лучше.

- Видимо, исповедался и теперь морально легче, - заключила поклонница актера.

Ранее экс-защитник актера Эльман Пашаев прокомментировал возбуждение уголовного дела против трех своих свидетелей по делу о ДТП. Экс-адвокат отметил, что предупреждал свидетелей об ответственности, но они не послушали, сообщает телеканал "360".