Госдуме предложат до конца года рассмотреть проект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

До конца 2020 года на рассмотрение Госдумы должен поступить законопроект, который предполагает свободный доступ всех россиян к социально значимым сайтам. Согласно инициативе даже при нулевом балансе граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, смогут зайти на соответствующие домены.

Как сообщил агентству ТАСС член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, над инициативой сейчас работает правительство РФ.

«По моим данным, это (внесение инициативы – прим. ред.) произойдет до конца года», - сказал Горелкин.

Ресурсы, о которых идет речь, должны будут находиться в доменных зонах ru, рф, su, дети. Их должны контролировать и создавать россияне, которые также осуществляют свою деятельность на территории России, при этом доля иностранной собственности должна быть не выше 20%.

Если тот или иной сервис включен в список социально значимых, он должен находиться и в реестре организаторов распространения информации. Последний находится в ведении Роскомнадзора. Не меньше половины аудитории сайта должно иметь возможность пользоваться им с территории РФ.

Также для подобных ресурсов есть ряд правил, касающихся рекламы. По задумке Минцифры, сервисы не могут содержать видео- и аудиоконтент, рекламу (за исключением социальной) и коммерческий контент.

Сайт КР.RU ранее вошел в число социально значимых сайтов, доступ к нему будет бесплатным.