Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. К настоящему времени выпущено уже 25 тысяч доз препарата.

- Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца текущего года. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз, - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, которое цитирует ТАСС 23 ноября.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первые пять добровольцев старше 60 лет уже получили первый компонент вакцины коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний препарата.

В настоящее время продолжается набор добровольцев старше 18 лет для участия в исследованиях «ЭпиВакКороны», для проведения испытаний нужно набрать около трех тысяч человек.

Напомним, что в июле этого года центр «Вектор» получил разрешение министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины на людях, в октябре препарат уже получил регистрационное удостоверение. 16 ноября Минздрав выдал «Вектору» разрешение на пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах старше 60 лет.