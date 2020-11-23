Ведущих ОТР наградили на телефестивале «Профессия-журналист». Фото: кадр с видео

23 ноября в московской Доме кино завершился телефестиваль «Профессия – журналист». Мероприятие становится традиционным, в 2020-м году лучших выбирали двенадцатый раз.

По традиции были представлены премьерные ленты, на этот раз художественный фильм Дмитрия Федорова «Москвы не бывает» и спецпоказ детективной драмы «Интервью с Богом» режиссера Перри Лэнга.

А после вручили награды. Среди номинантов представители телеканалов, радио, печатных и интернет СМИ.

Ведущие программы «ОТРажение» Оксана Галькевич и Константин Чуриков получили награду за «Лучшую программу», Варвара Макаревич – автор программы «Прав?Да!» – взяла приз «За подробный разбор и поиск решений в теме проблем современной журналистики». Ашоту Караханяну вручили специальный диплом жюри за телерепортаж о наводнении в Иркутской области летом 2019 года, сообщает телеканал ОТР.

Журналисты отметили, что обычные люди, читатели, зрители, слушатели хотят видеть в средствах массовой информации прежде всего помощников и сторонников.