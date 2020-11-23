Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией Фото: REUTERS

С сегодняшнего дня, 23 ноября, Венесуэла возобновляет авиасообщение с Россией. Об этом сообщили представители гражданской авиации латиноамериканской страны.

- Служба гражданской авиации информирует о том, что с 23 ноября открываются коммерческие авиарейсы из и в Россию и Боливию, - говорится в сообщении.

Также в настоящее время открываются авиационные рейсы в Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму. О скором возобновлении авиасообщения между Венесуэлой и Россией несколько дней назад говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

На официальном сайте национальной венесуэльской авиакомпании Conviasa в направлениях в Россию значится только Москва, однако пока что нет доступных билетов на ноябрь и декабрь. Несмотря на это, в поиске присутствует возможные даты вылетов на следующий месяц.

Напомним, что минувшей весной авиасообщение между многими странами мира было прервано из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей.