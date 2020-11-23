В Госдуме назвали безукоризненным заявление бизнес-союза ФРГ по «Северному потоку-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме оценили заявление бизнес-союза ФРГ по «Северному потоку-2» после угроз США ввести санкции.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в назвал заявление главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса «безукоризненным».

Хермес напомнил Штатам, что угрозы санкциями компаниям ФРГ, которые заняты в строительстве «Северного потока-2» является недопустимым для партнеров.

- Заявление безукоризненное. Безусловно, оценки расставлены точно. Во-первых, это вмешательство в дела ФРГ, во-вторых, попытка взлома сложившихся норм и устоев международного права, - отметил депутат в беседе с RT.

По словам парламентария, сложившаяся ситуация демонстрирует отношение Вашингтона к своим союзникам. Их не рассматривают, как самостоятельную единицу, а только как «вполне независимые государства».

- Европейцам предстоит многое пересмотреть в своих отношениях с заокеанскими партнерами, чтобы обеспечить независимость и суверенитет. Естественно, пока так вопрос не ставят, без пересмотра межгосударственных отношений..., - заключил парламентарий.

Он предположил, что Вашингтон будет пытаться снова действовать по указанному сценарию.

Ранее экономист объяснил, почему санкции США не смогут заставить Европу отказаться от "Северного потока -2", пишет ФАН.