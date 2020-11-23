Правительство утвердило список российского софта для предустановки на гаджеты Фото: Евгения ГУСЕВА

Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые на территории государства смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры, которые будут произведены после 1 января следующего года. Правительство страны уже утвердило список российского софта для предустановки на гаджеты, соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.

В утвержденный кабмином список вошли браузеры, поисковики, карты и навигационные сервисы, облачное хранение данных, почтовые сервисы, мессенджеры и новостные агрегаторы.

Производители также будут обязаны устанавливать на устройства новостные агрегаторы, сервисы онлайн-трансляций, социальный сети, аудиовизуальные сервисы, программы для использования карты «Мир» и для аутентификации на портале Госуслуг, офисный софт, антивирусы и программы для доступа к социально значимым сайтам.

Отмечается, что Минцифры России уже запустило прием заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах. Подача заявок продлится до 1 декабря текущего года.