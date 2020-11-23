Собянин: ограничения из-за коронавируса в Москве крайне неприятны, но необходимы Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве крайне неприятны, однако необходимы. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией в понедельник, 23 ноября.

- Мы приняли крайне неприятные, но крайне необходимые меры ограничения из-за коронавируса. Это дает свой эффект - последние две недели мы видим сглаживание процессов. Количество вновь выявленных пневмоний - только два процента. Мы держим в запасе около пяти тысяч коек фонда, - рассказал градоначальник.

Мэр российской столицы отметил, что эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии в Москве контролируемая, управляемая, последние две недели она постепенно сглаживается. Так, за минувшие семь суток число вновь выявленных заболевших в городе составило около шести процентов.

- В Москве создана достаточно серьезная система по выявлению пневмонии, поэтому выявляемость одна из лучших в стране. Я в этом уверен, - добавил Сергей Собянин.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки по всей России впервые за пандемию зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за весь период в стране достигло отметки в 2 114 502.