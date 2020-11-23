Как не попасться на удочку мошенников в «черную пятницу», совет юриста

Юрист посоветовал, как не стать жертвой мошенников в "черную пятницу" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 ноября стартует долгожданное событие для всех любителей шоппинга. Заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал, как не прогореть на импульсивных покупках в «черную пятницу» и защититься от мошенников.

Прежде всего юрист напомнил, что «недели тотальных распродаж» и «черные пятницы» у нас перестают быть периодом тотальных скидок. Так что стоит начать заранее сравнивать цены на желанный товар.

Часто цены на товар завышают, а потом меняют на более низкую, создавая видимость скидок.

Еще важно убедиться, что товар не является копией или «репликой» известного бренда.

- А такого рода обмана сегодня на нашем рынке по-прежнему хоть отбавляй, - напоминают специалист в беседе с ФАН.

Часто мошенники создают копии популярных магазинов и принимают заказы, оплату. Только когда товар не поступает, человек понимает, что стал жертвой обмана.

- На таких страницах можно нарваться на «фишинговые» сайты, которые воруют личную и финансовую информацию, а также персональные данные людей. Их обработка, анализ и последующее использование в большинстве случаев приводят к потере денег одними и незаконному обогащению других, - напоминает юрист.

Никогда не стоит спешить с переводом денег или сообщением персональной финансовой информации.

- Самой безопасной на сегодня является традиционная схема обмена товара на деньги — то есть «в натуре». Глаза в глаза! А еще лучше с применением контрольно-кассовой техники, - подвернул Соловьев.