Шесть подростков пострадали при стрельбе на вечеринке в Бруклине Фото: REUTERS

Шесть подростков получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на вечеринке в Бруклине. Один человек скончался, сообщает в понедельник, 23 ноября, телеканал CNN, ссылаясь на заявление местной полиции.

По данным правоохранительного органа, стрельба произошла в минувшее воскресенье в доме, где проходила крупная вечеринка в честь 16-летия жительницы Бруклина. Ночью в полицию поступило сообщение о выстрелах, прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили семь пострадавших.

Помощник главы полиции Нью-Йорка Джудит Харрисон сообщил, что все пострадавшие – молодые люди от 14 лет. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Одна из девушек, которая получила огнестрельное ранение, позже умерла в реанимации.

Что стало причиной стрельбы, не уточняется, однако есть информация о том, что стрелять могли несколько человек.