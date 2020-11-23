Мишустин: все вакцины от COVID-19 включаются в России в список жизненно важных лекарств

Михаил Мишустин сообщил, что все вакцины от коронавируса включают в России в список жизненно важных лекарств. В ходе онлайн-совещания премьер уточнил, что с 1 января 2021 года в этот список попадут 25 новых препаратов.

«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований», - сказал он на заседании президиума.

Поставить вакцину сможет каждый желающий россиянин. Задача властей обеспечить гражданам доступ к препаратам.

Мишустин также рассказал, что сейчас кабмин решает вопрос с поддержкой российских регионов по закупке машин скорой помощи, в том числе 204 миллионов рублей будет выделено Краснодарскому краю.

Он назвал ситуацию с распространением COVID-19 в стране все еще достаточно сложной, а также призвал региональные власти активнее использовать столичный опыт в борьбе с вирусом.

Уже к концу этого года может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса. Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал KP.RU о том, на кого вакцина может и не подействовать, а кому с прививкой стоит подождать.