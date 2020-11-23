Емельяненко отреагировал на идею присвоить Нурмагомедову звание Героя России

Емельяненко отреагировал на идею наградить Нурмагомедова званием Героя России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на идею наградить Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Он назвал все достижения своего коллеги великолепными, но присваивать ему такое высокое звание бы не спешил.

- Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боёв. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко. Мы первооткрыватели и первые чемпионы. Фёдор безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать, - без ложной скромности заявил Емельяненко. Его слова приводит портал Vseprosport.

По мнению Емельяненко, Хабиб слишком рано решил уйти из спорта. Сейчас он «на пике, добился высочайших результатов». Боец добавил, что Нурмагомедов мог бы провести еще порядка 10 боев.

Напомним, присвоить Хабибу звание Героя России предложил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Однако его инициатива не нашла отклика ни у коллег депутатов, ни среди спортсменов. Против этой идеи выступили экс-чемпион мира по боксу и депутат Николай Валуев, олимпийская чемпионка - конькобежка Светлана Журова, а также трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина.