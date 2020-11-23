Попова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация в регионах с коронавирусом разная, наиболее высокие значения по заболеваемости в том числе на Алтае, в Карелии, ЯНАО и Санкт-Петербурге. Об этом на совещании в понедельник, 23 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Самая высокая суточная заболеваемость - в Карелии, Горном Алтае, на Ямале, в Петербурге, Мурманской области, Коми, Туве, Хакасии, Магаданской и Архангельской областях, Бурятии, Псковской и Новгородской областях, - перечислили руководитель ведомства.