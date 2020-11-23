Мурашко: Свободный ресурс реанимационных коек составляет 82%

Министр отметил, что власти держат ситуацию с коронавирусом под контролем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из 31 тысячи реанимационных коек свободны 82%.

"Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек составляет на уровне 20% в среднем по территории России», - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что регионы научились управлять коечным фондом, что стабилизирует ситуацию с приемом новых заболевших коронавирусной инфекцией в больницах.

«Своевременно выписывая, переводя на долечивание и задействуя медицинских работников, в том числе, в воскресные дни, для того, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек», — сказал Мурашко.

На заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что больше всего заболевают коронавирусом люди от 30 до 60 лет, вынужденные посещать рабочие места.

Согласно последним данным оперштаба за последние сутки выявлено более 25 тысяч инфицированных коронавирусом.