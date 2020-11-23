Евросоюз закупает роботов для дезинфекции больниц

Первую партию роботов для дезинфекции больниц – 200 штук – закупит Евросоюз в ближайшие недели. Разрешение уже выдала Европейская комиссия (ЕК), скоро их развезут по больницам во всем ЕС.

«Больницы большинства государств-членов заявили о потребности и выразили заинтересованность в получении этих роботов», - сказано в коммюнике ЕК.

Как пишет «Интерфакс», машины займутся обеззараживанием палат пациентов с помощью ультрафиолета. Им нужно всего 15 минут, чтобы провести дезинфекцию в одном помещении.

Работа роботов сократит распространение вируса. Управлять каждой машиной будет удаленный оператор.

Покупку роботов ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕК «делает все возможное, чтобы поддержать больницы и пациентов в эти трудные времена».

Ранее российский телеврач Александр Мясников сообщил, что часто обеззараживать помещения антисептическими средствами вредно. Бактерии, приобретая устойчивость к антисептикам, могут привести к вспышке заболеваемости инфекциями.