В Чувашии дистанция между властью и людьми стала короче

Новая структура создана по поручению Президента России Владимира Путина для того, чтобы оперативно реагировать на запросы и проблемы жителей Чувашии. Это максимально короткая дорожка, связывающая местную власть с населением, обеспечивающая возможность конструктивного диалога между сторонами. Каждый может быть услышан. И должен быть услышан. Вне зависимости от возраста, рода деятельности и места проживания.

«Центр управления регионом …должен максимально сократить расстояние между людьми и органам власти, чтобы взаимодействие с жителями республики было оперативнее и результативнее», — сказал на открытии ЦУР руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

Важным инструментом работы центра станет так называемая «тепловая карта», которая в режиме реального времени отобразит «градус» контакта – то есть количество и характер обращений жителей городов и районов республики. Они поступят через платформу обратной связи «Инцидент-менеджмент».

Координировать деятельность Центра управления регионом взял на себя ответственность Глава Чувашии Олег Николаев. За бесперебойное техническое функционирование отвечает Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

«Мы давно шли к тому, чтобы сделать единую форму обратной связи с гражданами Чувашской Республики, чтобы сделать взаимодействие власти и граждан более комфортным. У нас было много разных систем. Сегодня мы открываем этот центр с единой точкой входа», — отметил министр цифрового развития региона Михаил Анисимов.

Будем надеяться, что местная власть станет мобильнее и более поворотливой, чем когда-либо раньше. Ведь велика Россия, большой тяжелый корабль, быстро развернуть который в нужном направлении движения часто было не так просто.

Напомним, распоряжение о создании Центра управления регионом подписано Главой республики Олегом Николаевым 28 сентября.

«Анализ обращений жителей Чувашии поможет «держать руку на пульсе» в формировании управленческих решений и повысит эффективность государственного управления», – прокомментировал создание центра Олег Николаев.