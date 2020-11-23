Попова: нужно усилить контроль за соблюдением мер против коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер против коронавируса в России. Она напомнила, что нужно носить маски в транспорте и всех общественных местах, усилить режим дезинфекции в регионах.

«Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Она напомнила, что во многих субъектах были временно запрещены увеселительные мероприятия, а также на работу ресторанов с 23:00 до шести утра. В подавляющем большинстве регионов введены ограничения на передвижение людей в зоне риска – старше 65 лет и с хроническим заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой обязать власти на местах выполнять рекомендации ее ведомства в обязательном порядке.

Доказательством того, что сегодня эти рекомендации выполняются плохо, она назвала высокий уровень заболеваемости у работающего населения. Это говорит, что «далеко не всегда и далеко не везде рекомендации исполняются», добавила Попова.

Еще весной 2020 года Роспотребнадзор подготовил 40 методических рекомендаций, которые действуют по сей день. Они регулируют работу в различных отраслях экономики и позволяют обеспечить их безопасное функционирование.