В Нижегородской области открылся первый Центр опережающей профессиональной подготовки

В Нижегородской области открылся первый региональный Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Такие центры создаются в разных регионах страны в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», одной из основных задач которого является повышение конкурентоспособности профессионального образования. Центры призваны решить проблему подготовки востребованных экономикой региона кадров с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области», - отметил Глеб Никитин.

«Создание центра позволит объединить образовательный и промышленный потенциал, применить передовые технологии профессионального образования. Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы. Это позитивно отразится на экономике региона в целом. Без квалифицированных сотрудников невозможно развитие действующих производств и создание новых», - добавил губернатор Нижегородской области.

ЦОПП - это ключевая площадка для организации взаимодействия между учебными заведениями, потенциальными и существующими партнерами-работодателями и их ассоциациями. Особенностью Центра является цифровая платформа, позволяющая сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров. Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки, а школьникам - получить первую специальность. При реализации заказов на обучение будут использоваться площадки профессиональных образовательных организаций.

К 2024 году в Российской Федерации будет создано 100 таких центров. Напомним, нацпроект «Образование» реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.