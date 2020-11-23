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Путин утвердил стратегию антинаркотической политики России до 2030 года

Президент подписал указ 23 ноября
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин утвердил стратегию антинаркотической политики России до 2030 года

Путин утвердил стратегию антинаркотической политики России до 2030 года

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики страны на период до 2030 года. Соответствующий указ главы государства опубликовали в понедельник, 23 ноября.

По итогам заседания Совета Безопасности, на котором двадцатистраничный документ был рассмотрен и одобрен, секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что реализация данной стратегии будет способствовать противодействию новым наркоугрозам.

Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, антинаркотических служб и специальных медучреждений по борьбе с наркоманией.

Ранее на заседание Совета безопасности Владимир Путин отметил важность темы наркотической зависимости граждан, подчеркнув, что она напрямую затрагивает национальную безопасность России. Президент отметил, что число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось более чем на четверть за десять лет: с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних - с 7,9 до 5,1 тысяч.