Штраф за неповиновение силовикам на митинге в РФ могут повысить в 4 раза

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий повышение штрафов за неповиновение сотрудникам силовых структур. Фото: Тимур ХАНОВ

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий повышение штрафов за неповиновение сотрудникам силовых структур. Инициативу внес депутат Дмитрий Вяткин.

В проекте сказано, что за повторное неповиновение распоряжению сотрудника полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН или воспрепятствование выполнению их служебных обязанностей будут штрафовать на 10-20 тысяч рублей или обязуют работать от 100 до 200 часов. Это касается организаторов или участников митингов. Их также могут арестовать на 30 суток.

Должностных лиц при этом будут штрафовать на 20-40 тысяч рублей, а юрлиц – на 70-200 тысяч.

Сейчас штрафы для физлиц составляют пять тысяч, для должностных – 20 тысяч, а юридических – 100 тысяч.

В целом все штрафы за неповиновение будут увеличены – за однократное нарушение до четырех тысяч рублей (ранее было от 500 до 1 тысячи рублей). Также теперь всех нарушителей будут отправлять на обязательные работы от 40 до 120 часов.

Вяткин считает, что на данный момент штрафы за несанкционированные митинги «не соответствуют степени потенциальной опасности соответствующих деяний», поэтому их нужно ужесточить.