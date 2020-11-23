Пропаганду наркотиков в Сети назвали угрозой нацбезопасности

Пропаганду употребления наркотиков в интернете, легализацию марихуаны в некоторых странах мира и некоторые другие факторы в России посчитали угрозой нацбезопасности. Фото: Shutterstock

Пропаганду употребления наркотиков в интернете, легализацию марихуаны в некоторых странах мира и некоторые другие факторы в России посчитали угрозой нацбезопасности. Соответствующий документ был опубликован в понедельник.

Стратегия государственной антинаркотической политики принята на 10 лет – до 2030 года.

«Угрозами национальной безопасности являются <…> расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях, появления новых видов наркотиков», - сказано в документе

Также угрозой в РФ были названы: формирование рынков сбыта наркотиков, увеличение объемов их незаконного производства в различных зонах вооруженных конфликтов, где контролировать передвижение наркотиков практически невозможно.

Также потенциальной угрозой названо «масштабное использование интернета для пропаганды употребления наркотических средств».

МВД еще в 2019 году вынесло на обсуждение закон о запрете пропаганды наркотиков в Сети. В ведомстве определились с наказанием, которое последует за нарушение закона.