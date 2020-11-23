Похороны Романа Виктюка прошли во Львове Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 23 ноября, во Львове прошли похороны Романа Виктюка, российского и советского театрального режиссера и художественного руководителя Театра. Как и завещал народный артист, его похоронили на Лычаковском кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

Перед погребением состоялась небольшая церемония прощания во львовском Первом театре, где в 1960-х годах Виктюк играл и ставил спектакли. Трансляцию траурной процессии провело местное издание «Твой город».

С самого утра родственники, близкие и поклонники режиссера несли к месту прощания цвета. Гроб с телом Романа Виктюка расположили на сцене театра, вокруг были развешаны фотографии спектаклей, в которых артист приминал участие. На церемонии прощания близким Виктюка продемонстрировали фрагмент документального фильма, который обещали завершить в скором времени.

Напомним, что Роман Виктюк погиб 17 ноября в возрасте 84 лет после того, как попал в больницу для восстановления после перенесенного коронавируса. 20 ноября в Москве прошло прощание с режиссером.