Профсоюз учителей призвал отказаться от родительских чатов после драки в Петербурге

Профсоюз учителей призвал отказаться от родительских чатов после массовой драки в Питере Фото: Иван МАКЕЕВ

Профсоюз работников образования "Учитель" призывает отказаться от родительских чатов в WhatsApp после массовой драки в Питере. Об этом заявила сопредседатель профсоюза Марина Балуева. Она тем не менее признала, что запретить подобные чаты совсем, практически невозможно. Поэтому предложила перенести их на некий форму, где обязательно будет присутствовать модератор.

- Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, пока люди не научатся [общаться], [родительские чаты] необходимо модерировать... Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу, - заключила Балуева. Ее слова приводит Znak.com.

Напомним, 21 ноября в Санкт-Петербурге произошла массовая драка со стрельбой. Все началось с обычной ссоры в родительском чате. Слово за слово, и вспыльчивые отцы вывели конфликт в реальную жизнь. Жители соседних домов услышали крики и звуки выстрелов, после чего вызвали полицию. Как сообщает сайт spb.kp.ru, в результате правоохранители задержали шестерых мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. Также у них изъяли газовый и травматический пистолеты. В драке никто не пострадал.