«Это разбивает сердце»: Олимпийский чемпион Немов сравнил смерть своего тренера с потерей матери Фото: Борис КУДРЯВОВ

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов сравнил смерть своего личного тренера Евгения Николко с потерей материл. С тренером, погибшим в возрасте 76 лет после болезни, гимнаст занимался с 1983 года. Об этом пишет агентство ТАСС в понедельник, 23 ноября.

- Евгений Григорьевич был для меня больше, чем тренером. Он заменил мне отца, вырастил меня. Я всегда мог на него положиться. Это колоссальная потеря. То же самое я чувствовал, потеряв маму. Это разбивает сердце, - сказал Алексей Немов.

Спортсмен напомнил о том, как важно беречь своих родных и близких, проявлять заботу о тех, кого любишь.

Евгений Николко с 2005 по 2010 годы работал в Центре спортивной подготовки сборных России в должности старшего тренера мужской сборной, также он был тренером мужской команды России на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов. Получил звание заслуженного тренера России.