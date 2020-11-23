На загрязнение атмосферы коронавирусные ограничения не повлияли

Ограничения из-за COVID-19 пока не повлияли на загрязнение воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения из-за COVID-19 пока не повлияли на загрязнение атмосферы Земли, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН. Падение выбросов углекислого газа от приостановки производства в разных странах мира эксперты назвали «небольшим отклонением».

«Падение объемов выбросов газов, связанное с локдаунами, это лишь маленькое отклонение на долгом графике», - сообщил генеральный секретарь ВМО ООН Петтери Таалас, отметив, что радоваться можно будет при устойчивом плато сокращения выбросов.

Таалас напомнил, что человечество годами копило выбросы и нынешнее сокращение не является решением проблемы. Сейчас количество углекислого газа в атмосфере достигает рекордных значений, поэтому даже те 17% сокращения, зафиксированные на пике локдаунов в мире, не изменили ситуацию.

За 2020 год метеорологи ООН ожидают сокращения выбросов на уровне 4,2-7,5% в международных масштабах.

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