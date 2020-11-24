Коронавирус в Москве, последние новости на 24 ноября 2020 года: 410 тысяч человек выздоровели

В столице продолжают действовать ограничительные меры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная инфекция в столице пока не отступает, ежедневно в городе выявляют около 6000 заболевших. За последние сутки в Москве подтверждено 6866 новых случаев заражения COVID-2019. Среди новых заболевших 42,3%— от 18 до 45 лет, 12,1% — дети.

- Госпитализировано 1341 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В Москве вылечились от коронавируса уже 410 641 человек. Мэр столицы Сергей Собянин считает, что ситуация с коронавирусом за последние две недели сгладилась. Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

- Мы держим в запасе еще большой коечный фонд - около 5000, - заявил Сергей Собянин.

При этом в городе продолжают действовать ограничительные меры на посещение кафе, ресторанов и общественного транспорта. Нарушителей штрафуют. За отсутствие масок и перчаток при посещении торговых центров покупателям придется заплатить по 4000 рублей.

- Рейд проходил в ТД «Дружба», ТЦ «Гименей» и в ТРК «Атриум». Инспекторы совместно с сотрудниками МВД составили 52 административных материала по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, - рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов.

Под закрытие может попасть и столичный клуб Gipsy, где в выходные прошел концерт Hammali&Navali. Зрители были без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию. Владельцев клуба после проверки могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или закрыть заведение на 90 суток.

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