92 000 москвичей "привлекли" за нарушение режима самоизоляции

На предприятиях по всему городу Москве было зафиксировано 17 тысяч нарушений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала сентября 2020 года жители столицы 151,5 тысячи раз нарушали установленные Роспотребнадзором меры для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщил Главконтроль, на предприятиях по всему городу было зафиксировано 17 тысяч нарушений.

Также в ведомстве сообщили, что из-за нарушений рекомендаций Роспотребнадзора по COVID-19 за осень были закрыты 164 организации.

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиковсообщил, что из-за сложной обстановки по коронавирусу в Москве уполномоченные органы правительства Москвы, Роспотребнадзор и полиция периодически устраивают проверки в общественных местах – там, где скапливается больше всего людей, пишет РИА «Новости».

«В Москве на постоянной основе проводятся проверки во всех местах массового скопления людей», - сказал Данчиков.

Больше всего штрафов москвичи получили за отсутствие средств индивидуальной защиты – масок, перчаток. А также за несоблюдение социальной дистанции.

За нарушение режима самоизоляции в Москве к административной ответственности с марта привлечено более 92 тысячи горожан.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 23 ноября заявил, что по всей стране развернуто 269 тысяч коек для больных коронавирусом. В среднем 20% коек пока не заняты.