В «Матросской тишине» в Москве предотвратили нападение на сотрудников СИЗО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральная служба исполнения наказаний по Москве начала проверку после попытки нападения заключенных на сотрудников «Матросской тишины» (СИЗО № 1) в Москве. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что сам инцидент случился 21 ноября во время проведения планового обыска в следственном изоляторе.

- Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, попытались напасть на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска. Сотрудники СИЗО предотвратили попытку нападения, - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники изоляторы были осмотрены врачами, никто из них в результате инцидента не пострадал. В настоящее время специалисты ФСИН проводят проверку по данному факту, материалы будут переданы следователям.