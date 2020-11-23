Германия заявила США о неприемлемости санкций против «Северного потока - 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии высказало Соединенным Штатом свою позицию о неприемлемости санкций против «Северного потока - 2». Об этом в понедельник, 23 ноября, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на правительственный отчет, направленный в Бундестаг.

- В соответствии со своей принципиальной позицией, федеральное правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции и считает их противоречащими международному праву. Германия вновь озвучила данную позицию американской стороне на встрече 6 ноября, - говорится в отчете.

Отмечается, что власти Германии планируют и дальше внимательно следить за дискуссией по вопросу санкций в Конгрессе США, а также вести переговоры с Вашингтоном по данному вопросу.

До этого глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес призвал американскую сторону уважать европейский суверенитет и продолжить сотрудничество с властями Германии, не вводя санкций против строительства газопровода.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне стало известно, что представители США усиливают давление на участников проекта «Северный поток – 2».