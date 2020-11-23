ВОЗ не исключает версию о нескольких «нулевых» пациентах с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирная организация здравоохранения не исключает версию о нескольких «нулевых» пациентах, зараженных коронавирусной инфекцией. Возможно, заражение происходило от разных носителей и в разное время, сообщил в ходе брифинга в понедельник, 23 ноября, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

- Выявление первичного случая заражения – важный этап эпидемиологического расследования. Может быть больше, чем один «нулевой» пациент, поскольку вероятна передача от нескольких видов животных. Недавно коронавирус был выявлен в летучих мышах, однако мы видели других потенциальных переносчиков в разных странах, - объяснил эксперт.

Майкл Райан отметил, что нет сомнений, что коронавирус имеет естественное происхождение. При этом передача вируса человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

- Безусловно, ясно, что были случаи заражения, которые предвосхищали события на рынке в Ухани, - добавил директор программы ВОЗ.

Руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Организации Мария Ван Керкхове добавила, что в случае ближневосточного респираторного синдрома ВОЗ понадобился целый год расследований, чтобы определить истинный первоисточник заражения.