ВОЗ: Несколько вакцин от COVID-19 разрабатываются в формате назального спрея

Кроме инъекции, скоро появится вакцина в виде спрея для носа. Фото: REUTERS

Пока ни назальной, ни оральной вакцин в мире нет, но уже сейчас ведутся разработки по созданию препарата в виде спрея для носа, об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев», - цитирует ее РИА «Новости».

Также сегодня в ходе беседы с журналистами помощник генерального директора организации Марианджела Симао сообщил, что ВОЗ рассчитывает в скором времени закончить оценку вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Вероятно, это произойдет к началу 2021 года.

Сумья Сваминатан в свою очередь отметила, что сначала Организация должна запустить механизм предварительной квалификации.

«Нам нужно дождаться результатов относительно эффективности и безопасности», - подчеркнула она, подчеркнув, что сейчас они представляются позитивными.

По результатам испытаний на 20 тысячах добровольцах в Великобритании и Бразилии вакцина AstraZeneca показала 70% результат эффективности.