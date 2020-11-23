Американский эсминец «Дональд Кук» зашел в Черное море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черноморский флот отслеживает действия эсминца «Дональд Кук» военно-морских сил США, который зашел в акваторию Черного моря. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

- Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Дональд Кук» американских военно-морских сил. Военное судно США зашло в воды Черного моря 23 ноября, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне силы Балтийского флота отслеживали действия американского эсминца «Росс», который зашел в акваторию Балтийского моря.

Значительно увеличилось за последние месяцы и присутствие военной авиации США над нейтральными водами близ российской границы: сайт Kp.ru сообщил о перехвате восемью российскими истребителями американских бомбардировщиков над Чёрным морем.