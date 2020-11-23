Москвичей ждет «погодная гипоксия»

Атмосферное давление повлияет на самочувствие жителей Москвы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие несколько дней – из-за ее изменений некоторым москвичам может стать плохо. Резко понизится атмосферное давление, будут наблюдаться геомагнитные возмущения. Кроме того, в городе сократиться содержание кислорода в воздухе.

Все эти факторы вместе взятые станут причиной плохого самочувствия у метеозависимых людей. Они могут привести к недомоганию и у абсолютно здоровых москвичей, сообщил портал "Метеоновости".

«Во вторник, 24 ноября атмосферное давление в Москве останется ниже нормального на 3-5 единиц. Ночью ожидаются небольшие осадки при температуре -1..+1 градус. Днем при температуре 0..+2 градуса будет преобладать облачная погода, местами с небольшими осадками в виде мокрого снега и мороси», - сказано на сайте.

Жители столицы будут ощущать приступы стенокардии, мигрень, а также скачки артериального давления. Погода может отразиться и на психологическом состоянии людей – будет давить и вызывать неприятные ощущения.

Температурные «качели» при общей влажности повышают риск распространения респираторных заболеваний, поэтому стоит поберечь себя на этой неделе.

Погода зимой 2020-2021 в Москве будет теплой, сурового минуса не предвидится, рассказали ранее синоптики.