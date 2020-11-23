Генерала МВД Гришина приговорили к восьми годам колонии за хищение 62 миллионов рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Московский Мещанский суд приговорил к восьми годам колонии генерал-лейтенанта МВД России Петра Гришина за хищение 62 миллионов рублей. Экс-начальника экспертно-криминалистического центра министерства признали виновным в незаконном хранении оружия и мошенничестве, сообщили агентству ТАСС в суде в понедельник, 23 ноября.

Генерала также оштрафовали на 1,5 миллиона рублей и лишили звания. Другие фигуранты дела о хищении крупной суммы - Сергей Нарутов и Олег Мазур – получили по семь лет колонии со штрафом в 1,3 миллиона рублей.

При этом Гришину и Мазуру назначили дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на три года. С осужденных в пользу МВД России взыскали примерно 62 миллиона рублей.

Отмечается, что приговор пока что не вступил в силу, поэтому может быть обжалован в Мосгорсуде.

По версии следователей, сотрудники министерства внутренних дел обеспечили заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольными Сергею Нарутову организациями. Уголовное дело изначально возбудили по трем эпизодом о мошенничестве, однако генерал-лейтенанта Гришина позже обвинили еще и в хранении взрывпакета и незаконно купленных патронов для своего наградного пистолета.

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