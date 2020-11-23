В Белый дом доставили праздничную рождественскую ель Фото: REUTERS

Белый дом поделился одним из главных рождественских событий – в понедельник в резиденцию президента США доставили рождественскую ель. Видео опубликовано на Youtube-канале Белого дома.

Ель привезли на запряженной двумя лошадьми карете к Северному крыльцу резиденции. Встречала ее лично первая леди США Мелания Трамп. Так подобает традиции, которая была введена еще в 1966 году.

В этом году Белый дом украсит шестиметровая ель из штата Западная Вирджиния – ее установят в Голубой комнате. Украшать ее начнут после 26 ноября – когда закончится праздник Дня благодарения. Основную тему декора выбирает первая леди.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году. С этого момента все американские лидеры придерживаются этой традиции.