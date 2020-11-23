Избранных для «помилования» Трампом индеек назвали Кукуруза и Початок

Индейкам, которых "помилует" Трамп, выбрали имена Кукуруза и Початок Фото: REUTERS

Индейки, которых в этом году по традиции «помилует» американский президент Дональд Трамп в День благодарения, получили имена Кукуруза и Початок. В понедельник, 23 ноября, птиц представили журналистам на пресс-конференции в отеле Willard Inter Continental в Вашингтоне.

«Церемония помилования» Кукурузы и Початка состоится завтра в Розовом саду перед Белым домом. Пока что на страницах президентской администрации в соцсетях любой желающий может проголосовать, какая именно индейка станет национальным символом Дня благодарения этого года.

Национальным символом праздника в этом году станет лишь одна птица, однако жизнь сохранят обеим Фото: REUTERS

По традиции президенту США все привозят двух птиц – главную счастливицу, которая в этом году точно останется живой, и ее «двойника» на случай непредвиденной ситуации. При этом «помилование» предусмотрено для обеих индеек. После церемонии птицы поедут жить в Университет штата Айова.

За годы существования Дня благодарения вокруг праздника сложилось множество традиций. Так, ни один праздничный стол в США в этот день не обходится без индейки.

При этом каждый год американский президент «милует» одну индейку, как бы спасая ее от попадания на стол американцев. Первая такая церемония прошла еще в доме Авраама Линкольна в 1865 году. Живую индейку привезли для праздничного ужина, однако маленький сын президент попросил сохранить ей жизнь, что его отец и сделал.