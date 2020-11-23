Байден представил кандидатов на ключевые посты в администрации США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат на пост американского президент Джозеф Байден назвал кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации. Список имен появился на сайте штаба демократа в понедельник, 23 ноября.

Новым государственным секретарем при Байдене, согласно списку, станет Энтони Блинкен, постоянным представителем США при ООН - Линда Томас-Гринфилд. Советником по безопасности Байден назначит Джейка Салливана.

- При администрации Байдена национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене, - заявили в штабе.

Бывший американский государственный секретарь Джон Керри будет заниматься вопросами климата, если Байдена официально объявят главой государства.

Ранее американские СМИ выдвигали предположение о том, что новым постпредом в ООН при Байдене может стать Томас-Гринфилд. Близкие к Байдену демократы предположили, что она, будучи афроамериканкой и уважаемым дипломатом, способна «восстановить моральный дух» в ООН.