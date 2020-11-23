Регионы России получат 80 миллиардов рублей для поддержки во время пандемии

Правительство выделило 80 млрд рублей на поддержание региональных бюджетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средства на поддержку стабильности бюджетов в объеме 80 миллиардов рублей получат 39 регионов России, у которых из-за пандемии сократились поступления. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в правительстве страны.

- Регионы страны получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Соответствующее распоряжение уже подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Речь идет о выделении 80 миллиардов рублей, которые распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии коронавирусной инфекции сократились поступления в доходную часть бюджета, - говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Отмечается, что данные средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В текущем году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 миллиардов рублей.